В ЛНР вручили награды «Почетный донор России»

На Луганской республиканской станции переливания крови вручили награды «Почетный донор России». Об этом сообщили в администрации учреждения.

Мероприятие прошло в рамках Недели донорства «Донорство крови. Наследники Победы». Его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Национальному дню донора.

«Очень важно помогать людям. Особенно тем, кто больше всего в этом нуждается. Считаю, что такая благотворительность проявляет самые чистые, светлые и гуманные стороны человека, — отметил заместитель министра здравоохранения ЛНР Алексей Рукавишников.

Он рассказал, что сам первый раз сдал кровь в 18 лет, когда обучался в медицинской академии, и теперь помогает нуждающимся на регулярной основе.

«Сейчас научная медицина шагнула далеко вперед. Если раньше пациент нуждался просто в переливании крови, то в настоящее время при кровопотере идут целенаправленные операции на поддержание эритроцитов в крови», — пояснил замминистра.

По словам главного врача Луганской республиканской станции переливания крови Сергея Пицула, всего в канун празднования Национального дня донора России звания «Почетный донор РФ» будут удостоены 59 жителей республики.

Главврач сообщил, что 500 жителей ЛНР уже имеют звание «Почетный донор РФ». При этом ежедневно около 100 граждан приходят на Луганскую республиканскую станцию переливания крови, чтобы сдать кровь и помочь спасти человеческие жизни.

Собранная кровь проходит специальную обработку и разделяется на компоненты (плазму и форменные элементы), что позволяет оказывать более эффективную помощь пациентам, нуждающимся в переливании крови.