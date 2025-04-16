Ревнивая россиянка прослушивала чужие звонки и поплатилась в суде

В Оренбургской области женщина, которая прослушивала чужие звонки и читала сообщения из-за ревности, получила крупный штраф. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что россиянка работала специалистом у одного из телекоммуникационных операторов. Воспользовавшись доступом к служебным базам данных, она в течение сентября — октября 2024 года незаконно получала сведения о звонках и SMS-сообщениях мужчины — мотивом ее действий стала ревность. Полученную информацию она фиксировала, фотографируя экраны служебного компьютера на свой смартфон.

Ленинский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ и ч. 3 ст. 272 УК РФ. Ревнивице назначили наказание в виде штрафа размером в 110 тысяч рублей. Россиянку также на три года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с доступом к охраняемой законом компьютерной информации. Кроме того, в качестве вещественных доказательств по делу были конфискованы мобильный телефон и компьютер, с помощью которых она совершала преступления. Техника обращена в доход государства.

Ранее стало известно, что датчики смартфонов научили прослушивать пользователей.