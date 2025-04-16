Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ревнивая россиянка прослушивала чужие звонки и поплатилась в суде

В Оренбургской области ревнивица прослушивала чужие звонки и получила штраф
close
Shutterstock

В Оренбургской области женщина, которая прослушивала чужие звонки и читала сообщения из-за ревности, получила крупный штраф. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что россиянка работала специалистом у одного из телекоммуникационных операторов. Воспользовавшись доступом к служебным базам данных, она в течение сентября — октября 2024 года незаконно получала сведения о звонках и SMS-сообщениях мужчины — мотивом ее действий стала ревность. Полученную информацию она фиксировала, фотографируя экраны служебного компьютера на свой смартфон.

Ленинский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ и ч. 3 ст. 272 УК РФ. Ревнивице назначили наказание в виде штрафа размером в 110 тысяч рублей. Россиянку также на три года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с доступом к охраняемой законом компьютерной информации. Кроме того, в качестве вещественных доказательств по делу были конфискованы мобильный телефон и компьютер, с помощью которых она совершала преступления. Техника обращена в доход государства.

Ранее стало известно, что датчики смартфонов научили прослушивать пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами