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Платформа «Живой Журнал» подготовила подарки для пользователей в честь своего 26-летия

«Живой Журнал» предложил пользователям принять участие в конкурсе постов
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Пресс-служба Rambler&Co

В честь своего дня рождения блог-платформа «Живой Журнал» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) подготовила лендинг, где предложила пользователям поделиться историями о своих любимых праздниках и связанных с ними традициях. Авторы самых увлекательных постов получат подарки. Об этом сообщили в редакции ЖЖ.

Победители конкурса постов получат набор головастиков ЖЖ (изображения рядом с ником пользователя), промокод на скидку в магазине платформы, а также фирменные рюкзаки, толстовки, стикеры и значки бренда.

Кроме того, всем пользователям предложили промокод BDAY10, предоставляющий скидку в магазине «Живого Журнала» на пакеты услуг и виртуальные подарки.

Промокод действует до 7 мая и не суммируется с другими акциями.

15 апреля 2025 года блог-платформа «Живой Журнал» празднует 26 лет со дня основания.

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