Алиментщик пытался удрать через окно от судебных приставов, но был пойман

В Приморье должник по алиментам попытался сбежать от приставов через окно

В Приморье приставы нашли мужчину, который не платил алименты на содержание ребенка и пытался сбежать от сотрудников через окно. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

Мужчина, обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание сына, длительное время уклонялся от исполнения обязательств. Официально должник нигде не работал и лишь изредка выплачивал незначительные суммы, не пытаясь оплатить задолженность полностью.

Взыскать образовавшийся долг по алиментам судебные приставы решили через арест на имущество. Прибыв на адрес проживания должника, приставы заметили, что мужчина пытался сбежать от них через окно. Злоумышленника задержали, мебель и бытовую технику изъяли в счет погашения долга.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее россиянин попался приставам, громко чихнув из туалета.