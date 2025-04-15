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Исследование показало, что на плюшевых игрушках микробов больше, чем в унитазе

Исследование показало, что на мягких игрушках в 2 раза больше бактерий, чем в унитазе
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Depositphotos

Плюшевые игрушки содержат в два раза больше микробов, чем обычное сиденье унитаза, показало исследование, пишет Daily Mail.

В ходе исследования, проведенного специалистами компании MattressNextDay, были взяты мазки с четырех предметов: детского плюшевого мишки, одеяла, мусорного ведра и сиденья унитаза. Используя тест на биолюминесценцию АТФ, ученые измерили уровень загрязнения этих предметов. Результаты оказались следующими: 43% проверенных одеял и 29% мягких игрушек показали уровень загрязнения выше 1000 единиц, что свидетельствует о высокой концентрации микробов. Для сравнения, средний показатель сиденья унитаза составил 864 единицы, а мусорного ведра — всего 294 единицы.

Среди обнаруженных на игрушках микроорганизмов присутствовали потенциально опасные бактерии, такие как золотистый стафилококк и кишечная палочка. По словам доктора Сниегуоле Гейге из клиники «It's Me & You», эти микроорганизмы могут вызывать серьезные инфекции, особенно у детей с еще не сформировавшейся иммунной системой. Кроме того, на нестиранных мягких игрушках могут скапливаться пылевые клещи и плесень, которые способны провоцировать аллергические реакции и обострение астмы.

Эксперты рекомендуют регулярно стирать мягкие игрушки, соблюдая определенные правила. Игрушку следует поместить в сетчатый мешок или наволочку, использовать деликатный режим стирки с холодной водой и мягким моющим средством. Сушить такие изделия лучше естественным образом, избегая машинной сушки, которая может повредить пластиковые элементы.

Доктор Гейге подчеркивает, что регулярная чистка мягких игрушек и одеял — это простая, но эффективная мера профилактики, которая может защитить детей от потенциальных проблем со здоровьем.

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