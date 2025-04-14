Учителя Подмосковья стали одними из лучших на конкурсе «Педагогический дебют»

Педагог-психолог из Щелково победила в конкурсе учителей

В Москве завершился всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2025», в котором участвовало около 2 тыс. педагогов из разных регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Финал конкурса проходил с 6 по 11 апреля. Учителей оценивали в 8 номинациях.

В финал конкурса прошли 16 педагогов из Московской области. Учитель математики из школы № 9 Раменского муниципального округа Дмитрий Костенко победил в номинации «Молодые учителя», а педагог-психолог из школы № 3 городского округа Щелково Ксения Королева победила в номинации «Молодые педагоги-психологи.

Жюри оценивало педагогов по навыкам ведения уроков, классных часов, мастер-классов и публичных выступлений.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года и направлен на выявление и поддержку талантливых молодых педагогов, повышение престижа профессии учителя и создание профессионального сообщества молодых педагогов.