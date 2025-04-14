Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подруга пропавшей Седы Сулеймановой собирает подписи для расследования

Подруга пропавшей Седы Сулеймановой собирает подписи под обращением к президенту
close
Предоставлено Еленой Патяевой

Елена Патяева, подруга пропавшей в Чечне Седы Сулеймановой, вместе с правозащитниками объявила сбор подписей под обращением в администрацию президента с требованием провести справедливое расследование по делу девушки. Об этом Патяева рассказала «Газете.Ru».

Отмечается, что в Москве подпись можно поставить в «Открытом пространстве», сбор уже начался. В Санкт-Петербурге пункт будет открыт по пятницам и выходным в помещении «Другого варианта». Кроме того, волонтеры будут собирать подписи на улицах двух городов.

Патяева сообщила, что подписи также будут собирать в других городах страны – в Новосибирске, Туле, Тюмени, Нижневартовске, Ярославле, Тамбове, Краснодаре, Томске, Перми, Новгороде, Сыктывкаре и Ижевске. Электронную подпись под обращением можно оставить на сайте.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Ранее подруга пропавшей Седы Сулеймановой рассказала о задержании в Грозном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами