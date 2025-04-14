Подруга пропавшей Седы Сулеймановой собирает подписи для расследования

Елена Патяева, подруга пропавшей в Чечне Седы Сулеймановой, вместе с правозащитниками объявила сбор подписей под обращением в администрацию президента с требованием провести справедливое расследование по делу девушки. Об этом Патяева рассказала «Газете.Ru».

Отмечается, что в Москве подпись можно поставить в «Открытом пространстве», сбор уже начался. В Санкт-Петербурге пункт будет открыт по пятницам и выходным в помещении «Другого варианта». Кроме того, волонтеры будут собирать подписи на улицах двух городов.

Патяева сообщила, что подписи также будут собирать в других городах страны – в Новосибирске, Туле, Тюмени, Нижневартовске, Ярославле, Тамбове, Краснодаре, Томске, Перми, Новгороде, Сыктывкаре и Ижевске. Электронную подпись под обращением можно оставить на сайте.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Ранее подруга пропавшей Седы Сулеймановой рассказала о задержании в Грозном.