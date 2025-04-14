Медведь вломился в дом к пенсионерам и серьезно покалечил 96-летнего мужчину

В Японии медведь за один день напал на трех пенсионеров и покалечил их

Медведь за один день напал на трех человек в Японии. Об этом сообщает газета Japan Times.

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Иияма, префектура Нагано. По данным японских СМИ, днем 9 апреля хищник напал на 65-летнего мужчину, который в тот момент работал в своем сарае, а затем ворвался в дом к 96-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Двое из пострадавших получили серьезные травмы, но были в сознании. Раненая женщина рассказала, что медведь попал в ее дом, разбив стекло двери.

«Я была на кухне и услышала треск, а затем увидела большую черную фигуру в гостиной», — вспоминает она.

Власти полагают, что медведь является взрослой особью ростом около одного метра. По состоянию на 10 апреля он так и не был пойман, а его местонахождение оставалось неизвестным.

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