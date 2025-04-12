Родителям Подмосковья напомнили о возможности получить подарочный набор новорожденного

Почти 1 тысячу наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе с начала года

С начала 2025 года в Московской области выдали почти 1 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!», сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Как отметили в ведомстве, родители в Подмосковье при рождении ребенка могут выбрать набор или выплату в размере 20 тыс. рублей.

Родители при рождении ребенка в Московской области могут выбрать выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», где собраны самые необходимые вещи для мамы и ребенка. С начала года в регионе выдали почти 1 тыс. наборов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В подарочном наборе находится более 50 самых необходимых вещей, включая игрушки, одежду, средства гигиены и косметику.

«Выбрав подарочный набор, будущая мама может уделить больше времени подготовке к родам, посвятить время себе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка – 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.