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В Челябинской области открылся первый казачий грантовый центр

Казачий грантовый центр в Челябинской области займется развитием молодежи
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Telegram-канал Всероссийское Казачье Общество

В Челябинской области начал работу первый казачий ресурсный грантовый центр. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Отмечается, что торжественное открытие центра провел атаман Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов.

«Ресурсный центр создан в связи с актуальностью деятельности по социальному проектированию, грантовой поддержки инициатив казачьих обществ, воспитания казачьей молодежи в духе патриотизма, а также подготовки кадрового резерва казачьих обществ на территории ОВКО», – заметил атаман.

Как уточнили в организации, в перспективе деятельность центра распространится на все пять регионов, где действует Оренбургское казачье войско: Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую области и Республику Башкортостан.

Руководителем центра назначен Василий Кошмар, ранее занимавший должности начальника отдела по работе с казачьей молодежью ВсКО и заместителя атамана Оренбургского казачьего войска.

«Ресурсный центр по своей сути является аккумулятором и транслятором полезной для развития казачества информации, а также площадкой для коммуникации субъектов казачьей деятельности на территории Оренбургского войскового казачьего общества, организуя свою работу в постоянном взаимодействии с заместителями войскового атамана, атаманами отделов, пресс-службой и прочими организациями», — сказал он.

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