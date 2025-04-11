В «Лосином острове» выделят зоны дополнительной охраны для защиты экосистемы

Контроль за сохранением экосистемы «Лосиного острова» будет усилен

За уникальной природой московской части национального парка «Лосиный остров» будет установлен усиленный контроль, сообщили в столичном Депприроды.

Отмечается, что для защиты экосистемы нацпарка выделят зоны дополнительной охраны. Соответствующее положение было согласовано Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Новый подход направлен на упорядочение рекреационной деятельности, усиление природоохранных мер и сохранение уникальной экосистемы парка. Также будет налажен постоянный экологический мониторинг состояния природы и обитателей нацпарка.

Положение разработано на основе углубленного изучения экосистемы парка, проведенного консорциумом ведущих научных институтов в области экологии и биологии. Одной из ключевых мер стало зонирование территории. Впервые выделены так называемые «тихие зоны», где воздействие человека будет значительно ограничено. Эти участки определены по рекомендациям научного сообщества.

Кроме того, выделены рекреационные зоны, зоны хозяйственного назначения и зоны объектов культурного наследия. Подобные территории существовали ранее, но контроль за ними будет усилен.

«Зонирование московской части национального парка «Лосиный остров» можно считать единственно правильным решением. При таком огромном количестве людей, которые посещают зеленые территории столицы, практически невозможно сохранить природу без некоторых ограничений для посетителей», — отметил директор ИПЭЭ РАН, профессор, чл.-корр. РАН, доктор биологических наук Сергей Найденко.

По его мнению, создание функциональных зон поспособствует сохранению лосей большой территория нацпарка.

«Таким образом создаются условия для сохранения редких видов фауны и флоры, а с другой стороны, людям предоставляется возможность вполне комфортно себя чувствовать на этой территории», — добавил он.

Согласно данным экологического исследования, в московской части нацпарка отмечают низкий уровень антропогенного воздействия. «Лосиный остров» останется объектом особой заботы Москвы. Здесь продолжат работу по сохранению биоразнообразия, развитию популяций редких видов животных и поддержанию уникальных экосистем.

Отмечается, что научный мониторинг и оценка природного состояния парка будет осуществляться научным сообществом на постоянной основе.