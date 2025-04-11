Рабочий получил травмы, упав в мусорный бак, и не выжил

В Брюсселе рабочий тяжелые травмы при падении в мусорный бак и не выжил

В Брюсселе рабочий упал в мусорный бак и не пережил падения. Об этом пишет HLN.

Несчастный случай произошел 4 апреля на промышленной площадке компании Bruxelles-Energie, дочерней компании службы по сбору отходов Bruxelles-Propreté. Пострадавший был сотрудником субподрядчика, работавшего на объекте. При каких обстоятельствах мужчина оказался в мусорном баке, не сообщается.

Известно, что он получил серьезные травмы и был госпитализирован. За его жизнь врачи боролись около недели, но в итоге сердце пострадавшего остановилось. Руководство компании выразило соболезнования и готовность оказать свою поддержку его семье и коллегам.

Ранее в Тверской области мужчина поскользнулся, оказался в яме с водой и не смог выбраться.