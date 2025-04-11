Росмолодежь отчиталась о заблокированных материалах с противоправным контентом

В 2024 году в интернете было заблокировано около 34 тысяч материалов, содержащих опасный контент. Об этом сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорий Гуров на заседании Совета Федерации пишет ТАСС.

«Работа, в том числе в интернете, она связана с профилактикой. Мы работаем совместно с Центром изучения сетевого мониторинга молодежной среды. У нас идет регулярный мониторинг цифровой среды. Мы в прошлом году заблокировали по представлению Росмолодежи порядка 34 тысяч опасных материалов», --отметил Гуров.

Он также добавил, что ежедневно мониторятся около 130 миллионов аккаунтов. За время работы Центра изучения сетевого мониторинга было возбуждено почти 200 уголовных дел и несколько сотен административных дел. Тысячи людей были приняты к профилактическим мерам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение такой информации.

Гуров отметил, что в Ленинградской области открыт круглогодичный молодежный образовательный центр по профилактике безопасности. Также была разработана обширная программа для специалистов в этой области. В прошлом году 42 тысячи человек прошли курс повышения квалификации в рамках онлайн-программы, посвященной профилактике деструктивного поведения среди молодежи.

С 21 марта 2019 года Росмолодежь наделена полномочиями по блокировке сайтов, содержащих информацию, которая может побуждать детей к опасным противоправным действиям.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране заблокировали более 140 тысяч сайтов с противоправным контентом.

Ранее в Минцифры заявили о наличии средств для блокировки незаконного контента в Telegram.