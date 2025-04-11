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На ярмарке Non/fiction обсудили популярность корейской литературы у детей

На ярмарке Non/fiction презентовали две корейские книги для детей
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Пресс-служба Rambler&Co

Сначала российские дети и подростки полюбили корейскую музыку и кинематограф, теперь пришла пора корейской литературы. Об этом на тематическом лектории, посвященном популярности корейской литературы у детей, рассказала шеф-редактор тематической вертикали «Родители и дети» портала «Рамблер» Наталья Буланова.

Мероприятие прошло 10 апреля в рамках международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction. Участникам были представлены две книжные серии для детей от издательства «Махаон»: «Кот Камням. Помощник с лапками» и «Ида Ха, девочка-детектив».

«Такие проекты важны, поскольку помогают привить новому поколению любовь к чтению. Думаю, что детская литература из Южной Кореи привлечет как тех, кто не увлекался книгами ранее, но интересуется культурным феноменом «корейской волны», так и опытных читателей», — подчеркнула Буланова.

В завершение программы участники приняли участие в интерактивном уроке, где освоили базовые фразы на корейском языке. В свою очередь, веселые игры помогли закрепить новые знания.

Напомним, Non/fiction — международная ярмарка интеллектуальной литературы, которая традиционно собирает любителей качественной литературы.

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