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«Защитники Отечества» и «Кибатлетика» продолжат реализовывать реабилитационный проект

В Подмосковье завершилась реабилитационная смена для ветеранов ВОВ
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Фонд «Защитники Отечества»

В Подмосковье завершилась первая в 2025 году реабилитационная смена программы для ветеранов СВО, реализуемая фондом «Защитники Отечества», союзом «Кибатлетика» и Российским государственным социальным университетом, сообщает пресс-служба фонда.

Как отметила статс-секретарь, замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, в рамках программы ветеранам СВО помогают восстановить физическое и психологическое здоровье.

«Наша цель заключается в том, чтобы защитники, которые возвращаются из зоны проведения спецоперации, жили полноценной жизнью и не чувствовали ограничений, несмотря на инвалидность», — сказала она.

Проект союза «Кибатлетика» помогает ветеранам СВО научиться пользоваться протезами. Ветераны занимаются адаптивной физкультурой, плавают в бассейне, посещают экскурсии, мастер-классы и другие активности.

По словам руководителя проекта, генерального директора союза «Кибатлетика» Александра Любинского, ветераны СВО могут также обучиться новой профессии.

«Наши герои изучали основы сборки и производства БПЛА для последующего их использования в мирных целях. Организуем экскурсии по местам боевой славы и историческим местам», — сказал он.

Проект союза «Кибатлетика» запущен в 2023 году и с тех пор интенсивно развивается за счет расширения реабилитационной программы и открытия новых площадок. Комплексную реабилитацию за это время прошли около 300 ветеранов СВО, а до конца года планируется довести их число до 500.

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