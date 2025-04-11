Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае пройдет летняя школа машинного обучения Альфа-Банка и Сколтеха

Альфа-Банк и Сколтех открыли прием заявок в школу машинного обучения в Китае
close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Сколтех объявили о старте приема заявок в летнюю школу Smiles (Summer of Machine Learning by Skoltech) на базе Харбинского технологического института (HIT) в Китае, сообщает пресс-служба банка.

В рамках летней школы эксперты в области развития искусственного интеллекта из Китая и России проведут для учащихся хакатоны, лекции и семинары. Также спикеры Альфа-Банка расскажут студентам о безопасности в нейросетях, мультимодальных подходах, больших языковых моделях и других темах.

В этом году благодаря партнерству с факультетом компьютерных наук HIT летнюю школу впервые организуют за пределами России. Всего в школе будут обучаться 300 студентов, аспирантов и молодых исследователей, а еще 100 человек получат грант от Альфа-Банка.

Как отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, сотрудничество в развитии ИИ-технологий помогает укрепить сотрудничество с исследовательскими центрами.

«Мы надеемся, что летняя школа станет площадкой для плодотворного обмена опытом и установления новых профессиональных контактов. Лучших участников Школы мы пригласим к себе на стажировку», — сказал он.

Также в рамках летней школы проведут хакатон, на котором команды студентов будут решать прикладные задачи.

«Проведение школы в Харбине позволит нашим слушателям глубже окунуться в международную академическую среду, а партнерам из Китая — представить свои передовые исследования в области ИИ», — отметил директор Smiles-2025, доцент Сколтеха Алексей Зайцев.

Прием заявок в летнюю школу продлится до 20 апреля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами