Мэры городов БРИКС+ обменялись опытом в IT и сельском хозяйстве

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ станет эффективной платформой для сотрудничества в сферах IT и сельского хозяйства. Об этом на заседании ассоциации, которое открылось в Тегеране 10 апреля, рассказал мэр города Шаггар (Эфиопия) Тешом Адугна.

По его мнению, обмен практиками городского управления очень актуален на сегодняшний день.

В свою очередь, председатель ассоциации, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что организация превращается в удобную площадку для обмена опытом, инновационными решениями и практиками управления.

«Перед всеми нами стоит задача наполнить муниципальное сотрудничество БРИКС+, объединившее крупнейшие города и страны мира, реальным практическим смыслом. Мы должны показать жителям наших городов реальные результаты сотрудничества. Уверен, что реализация этой идеи поможет всем нам эффективнее отвечать на общие вызовы», — сказал мэр Казани.

Отмечается, что проекты БРИКС+, направленные на реализацию основополагающих целей и задач организации, приобретают сегодня особую значимость. Эти инициативы создают механизмы для обмена опытом и эффективными решениями в разных областях.

Примером такого механизма стала Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+, учрежденная в июне прошлого года по предложению Метшина. В состав ассоциации входят делегаты из городов Китая, Индии, Эфиопии, Бразилии, Турции и других государств.

Члены ассоциации назвали опыт Казани актуальным для многих городов-членов организации. За прошедшие годы город добился существенного успеха в деле внедрения IT-технологий в городское управление, став одним из лидеров федеральной программы «Умный город». Также Казань активно внедряет программу более рационального использования водных ресурсов города, создав концепцию «Город на воде».

Метшин отметил необходимость развития культурного сотрудничества между странами БРИКС+. Он подчеркнул важность налаживания межконфессионального взаимодействия в рамках БРИКС. Первый шаг в этом направлении был сделан на саммите БРИКС+ в июне прошлого года, где духовные лидеры мусульманских стран-участниц подписали резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере и противодействии религиозному экстремизму и терроризму.

Профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин отметил, что религиозное сотрудничество, направленное на углубление межконфессиональных связей и противодействие экстремизму и терроризму — актуальное сегодня направление взаимодействия.

«Хорошо, что страны БРИКС+, по инициативе мэра Казани, стремятся вместе отвечать на эти вызовы», — сказал он.

Напомним, Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ была создана в Казани в июне прошлого года по инициативе казанского мэра Ильсура Метшина. Она стала одной из наиболее перспективных площадок сотрудничества в рамках БРИКС+. В июле этого года в Бразилии состоится ее следующее заседание, на котором планируется принять важные организационные решения по развитию сотрудничества между городами стран-участниц.