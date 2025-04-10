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В Кабардино-Балкарии зажгли Вечный огонь

Кабардино-Балкария присоединилась к акции «Храним огонь Победы»
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Партия «Единая Россия»

В сельском поселении Зольское (Кабардино-Балкария) при поддержке «Единой России» и «Газпрома» зажгли Вечный огонь, сообщает пресс-служба партии.

Частицу пламени доставили от Вечного огня в Нальчике.

Как отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память», замсекретаря реготделения «Единой России», руководитель регисполкома партии Дмитрий Парафилов, инициатива «Единой России» о бесплатном газоснабжении Вечных огней важна в деле сохранения исторической памяти.

«Особенно это актуально в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гордимся ратным подвигом наших предков, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками», — сказал он.

Для перевода Вечного огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром межрегионгаза» проложили подземный газопровод и заменили газогорелочное устройство.

«Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов, будем и дальше продолжать газификацию воинских мемориалов», — отметил замгенерального директора «Газпром межрегионгаз» Роман Седов.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах России.

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