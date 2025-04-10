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Активисты «Народного фронта» передали технику и оборудование для нужд военнослужащих

«Народный фронт» помог бойцам обустроить храм, шиномонтаж и столовую
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Shutterstock

Активисты московского отделения «Народного фронта» помогли бойцам на Покровском направлении в строительстве блиндажного храма, обустройстве полевого шиномонтажа и столовой. Об этом сообщает пресс-служба президентского движения.

Отмечается, что организация регулярно поставляет технику и оборудование для нужд военных уже третий год. Так, от московского отделения переданы автомобили, включая большой автобус, квадроциклы, квадрокоптеры, БПЛА и другие средства. Кроме того, недавно бойцы получили кроссовый мотоцикл, моторное масло и 100 тактических аптечек.

«Выражаем благодарность «Народному фронту» за предоставленную технику. Победа будет за нами», — поблагодарили военнослужащие.

Для поддержания духа бойцов был возведен блиндажный храм, который дважды переносили ближе к линии соприкосновения. В его строительстве участвовали прихожане храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве и настоятель. Кроме того, они помогают собирать гуманитарную помощь.

Также на фронте появился первый шиномонтажный цех, где ремонтируют как легковые, так и военные машины. «Народный фронт» передает бойцам все необходимое для проведения ремонтных работ. Все оборудование собрано по инициативе неравнодушных людей.

«Сейчас у нас все есть, чтобы быстро чинить технику. Раньше искали колеса по всей округе. Теперь машины приезжают к нам, мы делаем их на месте и отправляем обратно в бой», — рассказал военнослужащий с позывным «Старшина».

Столовая также была обустроена бойцами с помощью материалов, предоставленных «Народным фронтом». Пространство оборудовано деревянной обшивкой, столами, скамейками и специальными зонами для приготовления пищи. Предполагается, что место станет не только точкой питания, но и местом отдыха для военнослужащих.

Напомним, с 2022 года «Народный фронт» под девизом «Все для Победы!» помогает бойцам в зоне спецоперации и мирным жителям новых и приграничных регионов. Представители президентского движения лично привозят и вручают военным все необходимое в зоне спецоперации.

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