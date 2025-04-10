ИИ назвали стратегическим союзником профессиональных журналистов

Искусственный интеллект не конкурирует с профессиональным журналистом, а становится его стратегическим союзником в цифровой реальности, заявила главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая в рамках экспертного медиафорума Сбера «МеняAIся» в Нижнем Новгороде.

Она отметила, что внедрение ИИ позволяет перераспределять ресурсы.

«Сегодня мы используем ИИ не только для обработки данных, но и для прогнозирования трендов, что принципиально меняет подход к формированию контент-стратегий в медиа», — сказала она.

В рамках медиафорума участники также обсудили кейсы компаний, которые используют ИИ в своей работе. Участники ознакомились с лучшими практиками применения нейросетей.