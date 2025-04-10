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Власти Находки объяснили, почему ветеран живет в сгоревшей квартире без воды и тепла

Власти Находки пообещали убраться в квартире ветерана, которая два месяца ждет справку о пожаре

82-летней пенсионерке из Находки, которая два месяца живет в сгоревшей квартире, окажут юридическую помощь и сделают уборку, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе городской администрации. До этого в соцсетях опубликовали видео из ее квартиры, — ветеран живет в жутких условиях без воды и тепла.

«8 апреля сотрудники администрации Находки сопроводили Веру Ильиничну в МФЦ для оформления справки о пожаре. Также был приглашен специалист МЧС России для разъяснения пенсионерке возникших у нее вопросов о действиях после пожара. Уборку в квартире Веры Ильиничны при ее согласии проведут «Волонтеры Победы». Также будет оказана необходимая юридическая помощь. Вера Ильинична пока не согласилась проводить в ее квартире уборку до получения справки о пожаре. Администрация городского округа держит на контроле развитие ситуации», – сообщили в мэрии.

В администрации рассказали, что 82-летняя Вера Ильинична живет в однокомнатной квартире со своим псом Жуликом. В феврале этого года на ее балконе произошел пожар – были повреждены окна, часть мебели и техника. В мэрии добавили, что причиной непригодных для проживания условий стал не только пожар.

«Очевидно, что разные мелочи, посуда, вещи, сломанная бытовая техника, текстиль приносились сюда давно и регулярно. Уборки жилое помещение тоже давно не знало. Директор управляющей компании, обслуживающей дом, в котором живет пенсионерка, знает женщину, предлагала ей помощь коммунальных служб, обратиться в органы соцзащиты. Однако Вера Ильинична отказывалась от такой помощи, а испорченные пожаром вещи не хочет выкидывать, так как ждет «комиссию пожарных, которые составят акт», – пояснили в администрации.

В мэрии также заявили, что пенсионерка оформила договор дарения квартиры на свою соседку на случай своей смерти и рассчитывала получить внимание и уход со стороны новой владелицы жилья. В администрации добавили, что сейчас акт дарения пытаются признать недействительным.

До этого СМИ сообщали, что 82-летняя пенсионерка, попавшая в список «детей войны» несколько месяцев живет в разрушенной квартире после пожара. По информации журналистов, в доме женщины проблемы с печкой и водой, также была утрачена часть документов на жилье.

Ранее в Томске потолок рухнул в квартире 86-летней пенсионерки.

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