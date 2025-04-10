Кириенко отметил большую значимость деятельности центра «Наследие»

Деятельность центра «Наследие» имеет большое значение для России и для регионов, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в благодарственном письме.

«Реализуемая центром программа «Наследие Донбасса» является ярким примером социального служения и благотворительности», — отметил он.

Кириенко добавил, что помощь военнослужащим и жителям исторических регионов России является важнейшей поддержкой.

«Символично, что осуществляемый вами по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проект «Православные рубежи России» вносит вклад в сохранение и популяризацию духовного и культурного наследия, способствует укреплению в обществе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — написал Кириенко.

Также Кириенко пожелал коллективу центра успехов в реализации задуманных проектов.