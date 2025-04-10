Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кириенко отметил большую значимость деятельности центра «Наследие»

Сергей Кириенко: деятельность центра «Наследие» имеет большое значение для России
close
Телеграм-канал «ArtMasters»

Деятельность центра «Наследие» имеет большое значение для России и для регионов, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в благодарственном письме.

«Реализуемая центром программа «Наследие Донбасса» является ярким примером социального служения и благотворительности», — отметил он.

Кириенко добавил, что помощь военнослужащим и жителям исторических регионов России является важнейшей поддержкой.

«Символично, что осуществляемый вами по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проект «Православные рубежи России» вносит вклад в сохранение и популяризацию духовного и культурного наследия, способствует укреплению в обществе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — написал Кириенко.

Также Кириенко пожелал коллективу центра успехов в реализации задуманных проектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами