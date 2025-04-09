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В национальном центре «Россия» прошла дискуссия «Визуальный код России»

Более тысячи экспертов обсудили формирование визуального кода России
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Пресс-служба Национального центра «Россия»

Более тысячи экспертов в области архитектуры, урбанистики, дизайна и представителей органов власти собрались в национальном центре «Россия» для участия в программе «Вглядываясь в будущее», сообщается на сайте центра.

Одной из ключевых стала панельная дискуссия «Визуальный код России», посвященная созданию единого подхода к формированию визуальных элементов, влияющих на образ будущего.

Генеральный директор национального центра Наталья Виртуозова подчеркнула важность визуального кода как совокупности ориентиров, формирующих человека, среду и национальную идентичность. Она также рассказала о концепции нового здания центра.

«Мы хотим не просто построить здание, а создать здесь пространство будущего для человека. И в этом пространстве человеку должно быть комфортно, здесь он сможет удивляться, гордиться, гулять, влюбляться, а самое главное — мечтать, дерзко мечтать о будущем. С таким же подходом мы делаем филиалы национального центра в регионах», — сказала Виртуозова.

Архитектор и основатель архитектурной мастерской ATRIUM Антон Надточий отметил значимость создания современной архитектуры с учетом локальной идентичности каждого региона.

«Наша страна — огромная, многонациональная и мультикультурная. И поиск локальной идентичности сегодня является для архитектора необходимостью и очень важным стимулом, который позволяет создать действительно уникальную идею, действительно уникальный образ», — сказал он.

Исполнительный директор Фонда «Клуб инвесторов» Владислав Преображенский акцентировал внимание на привлечении молодежи к созданию новых символов и эмблем, отражающих современную идентичность страны. По его словам, такая работа поможет сформировать узнаваемый визуальный язык, основанный на достижениях России и самобытности каждого региона.

Участники дискуссии также обсудили роль визуальных коммуникаций в передаче национальных ценностей и смыслов, которые формируют образ города и его архитектуру. Особое внимание было уделено эволюции российской архитектуры, поиску баланса между хаосом и системой в визуальном языке и примерам брендирования территорий вокруг филиалов национального центра.

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