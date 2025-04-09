Стали известны первые номинанты премии «Приоритет: Цифра — 2025»

Из более чем 40 заявок на следующий этап третьей национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2025» вышли 18 компаний. Об этом по итогам первого отборочного тура сообщили в оргкомитете премии.

Как уточнили в пресс-центре премии, номинации «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект (AI)», «Операционные системы (OS)», «Системы управления базами данных (DBMS)», «Цифровизация госсектора», «Цифровые решения для промышленности», «Цифровой маркетплейс», «Цифровой стартап», «Цифровые решения для малого бизнеса» привлекли наибольшее количество участников. Также было отмечено активное участие ИТ-компаний из среднего и малого бизнеса.

«В первом туре отбора конкурсных заявок мы увидели большое разнообразие впечатляющих проектов. За последние три года, с момента создания премии, становится все более заметно, что внедрение инновационных цифровых решений позволяет многим российским компаниям — от промышленных гигантов до сервисных стартапов — значительно повысить свою эффективность и достигать высоких результатов гораздо быстрее», — рассказала руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.

По ее словам, это подтверждает то, что в нынешних условиях информационные технологии становятся ключевым фактором повышения конкурентоспособности отечественной продукции, а премия «Приоритет: Цифра — 2025» играет важную роль в повышении статуса разработчиков программного обеспечения, обеспечивая информационную поддержку управленческих инициатив и новых технологических решений.

Список номинантов первого этапа доступен на сайте премии. Отмечается, что в текущий момент проходит второй этап отбора, который завершится к середине мая.

Организаторы уточнили, что премия присуждается отечественным компаниям за достижения в разработке и внедрении высокотехнологичных решений. Победителей объявят 25 июня на торжественной церемонии в Москве.

Напомним, организатором премии стал «Центр развития общественных коммуникаций». Генеральным медиапартнером выступил медиахолдинг Rambler&Co.