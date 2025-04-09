Стали известны победители конкурса «Казачество на службе Отечества»

Победителями конкурса «Казачество на службе Отечества» стали 44 выпускника кадетских корпусов, школ и колледжей из 17 регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что они получили грант ректора МГУТУ имени Разумовского, Первого казачьего университета, на обучение по одному из трех профилей казачьего бакалавриата: журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление. Грант включает полную скидку на обучение, проживание в общежитии и стипендию.

На конкурс поступило около 100 заявок, большинство из которых пришло из традиционных казачьих регионов: Ростовской области и Краснодарского края.

Как подчеркнул ректор МГУТУ Арсений Миронов, победители прошли серьезный научный отбор и продемонстрировали готовность сохранять казачьи ценности и традиции, служить Отечеству и православной вере.

В ходе конкурса участники представили текстовые и мультимедийные проекты о традициях и истории казачества. Темы работ охватывали изучение феномена казачества, места казачьей славы, родословной и особенностей казачьих войск. Во второй этап прошли 68 человек, которые защитили свои работы очно или дистанционно.

«Юные казаки и казачки показали, что готовы служить России, защищать интересы государства и укреплять его структуру. Самым востребованным направлением подготовки стало «Государственное и муниципальное управление», за ним следует «Педагогика», далее – «Журналистика», — отметили организаторы конкурса.

Обучение на казачьем бакалавриате проводится в МГУТУ с 2023 года. Как рассказал студент-педагог второго курса Иван Толмачев, программа включает не только интеллектуальное и культурное развитие, но и военную подготовку, тренировки на электронно-стрелковом тренажере, изучение основ тактической медицины.

Студент второго курса Алексей Преображенский добавил, что МГУТУ Разумовского формирует новое поколение пассионарной молодежи, готовой служить родине.

«Казачий бакалавриат – крепкое и надежное братство людей, созидающих свое настоящее с опорой на достижения и подвиги казаков прошлого», — добавил он.