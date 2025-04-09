На Ямале провели урок мужества в честь 80-летия Великой Победы

Волонтеры «Роснефти» провели для школьников викторину о 80-летии Победы в ВОВ

Волонтеры «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть») в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провели для школьников Ямала урок мужества и викторину в формате квиза, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Всего в викторине и уроке приняли участие 80 учеников «Роснефть класса», активистов «Движения Первых» и сотрудников предприятия.

В рамках урока школьники узнали о неоценимом вкладе нефтяников СССР в победу и их профессионализме во время войны.

Во время викторины участники отвечали на вопросы о ключевых датах ВОВ, исторических фактах и военной терминологии.

В финале викторины все участники получили памятные подарки.