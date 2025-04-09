Прямую работу с людьми назвали важнейшей задачей «Единой России»

Муниципальные депутаты должны быть готовы к постоянному контакту с людьми и отвечать на сложные вопросы, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в рамках форума муниципальных депутатов в Бердянске.

«Нельзя ни в коем случае врать и обещать то, что не можем сделать. Необходимо быть рядом в непростой период», — сказал Якушев.

Он отметил, что кампания 2025 года является «серьезной разминкой» перед большой федеральной кампанией, которая пройдет в 2026 году.

«Нам предстоит в очередной раз сдать этот экзамен. Задача, которую мы ставим перед собой, — сохранить большинство в Госдуме», — сказал он.

Также Якушев поблагодарил муниципальных депутатов Запорожской области и отметил их работу в особых условиях.

«У вас много задач, поскольку большому количеству людей требуется особый подход. Вы отдаете себя добровольчеству, волонтерской миссии и обычной житейской помощи. Спасибо вам за это», — сказал он.