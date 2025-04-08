Международную организацию по миграции ООН обвинили в стимуляции бесконтрольной миграции

Масштабные миграционные потоки на самом деле являются искусственно создаваемыми и модерируемыми. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Илья Ухов.

По его словам, их финансируют и продвигают организованные международные структуры.

«Речь идет о Международной организации по миграции ООН, которая живет со взносов государств-членов, то есть и некая доля российских денег там тоже есть. МОМ известна тем, что методически и организационно двигает везде про-мигрантскую повестку», — отметил политолог.

В пример работы таких структур эксперт привел программу, финансируемую отделением МОМ в Нигерии. По мнению Ухова, грантовый конкурс нигерийского офиса МОМ четко определяет задачи программы для стран ЭКОВАС. Так, инициатива нацелена на обеспечение свободного перемещения граждан, защиту прав на проживание и интеграцию в регионе через просветительские и обучающие мероприятия.

Эксперт уверен, что финансируемая МОМ сеть НКО и про-мигрантских организаций не ограничится только регионом ЭКОВАС, поскольку основной поток населения движется в Европу. При этом он подчеркнул, что структуры ООН активно помогают мигрантам, создавая «шелтеры» на пути миграции, предоставляя продовольствие, одежду, медикаменты и юридическую помощь.

«Для нас в этом самое поучительное это именно механизмы и обозначенные цели организаторов бесконтрольных миграционных потоков чужого населения. Во всем этом применительно к России узнается общий паттерн, общая модель и методология продвижения «кишлакизации», — отметил Ухов.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой уточнил, что МОМ стимулирует миграцию, финансируя программы, рекламируя миграцию в Россию в странах Центральной Азии, лоббируя промигрантские законы, а также формируя позитивный образ мигрантов в СМИ.

Писатель Роман Антоновский согласился с Уховым, назвав МОМ одной из главных организаций в мире по лоббизму замещающей миграции. По его словам, организация стимулирует не только миграцию из Средней Азии в Россию или с Ближнего Востока и из Африки в Европу, но и внутри самой Африки. Эксперт считает, что России нужно выходить из МОМ, а также запретить ее деятельность в стране.

Она отметил, что некоторые российские «демографы» начинают говорить о необходимости массового привлечения мигрантов не только из Средней Азии, но и из стран Черной Африки. По его мнению, они выполняют заказ МОМ и леволиберальных глобалистов, стремясь дестабилизировать ситуацию в России через миграционные потоки и межнациональные противоречия.