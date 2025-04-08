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Врачи в три этапа исправили S-образное искривление позвоночника 25-летней россиянке

В Кургане врачи исправили девушке тяжелое S-образное искривление позвоночника
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Минздрав России

Врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова исправили 25-летней пациентке из Краснодарского края сложное искривление позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Девушке был диагностирован кифосколиоз — S-образное искривление позвоночника с образованием задней выпуклости в грудном отделе. На фоне врожденной патологии — неправильно сформированного позвонка — у нее развился сколиоз 72 градуса и вырос горб.

Чтобы помочь девушке, медики провели три операции. Во время первой ей установили аппарат внешней фиксации, во время второй — удалили деформированный позвонок в грудном отделе и сделали дополнительную коррекцию. В ходе третьего вмешательства позвоночник пациентки зафиксировали внутренней конструкцией.

Врачи отметили, что девушка перенесла все этапы лечения благополучно, ее уже выписали домой.

Ранее в Москве врачи 10 часов исправляли тяжелую форму сколиоза 17-летней девушке.

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