Врачи в три этапа исправили S-образное искривление позвоночника 25-летней россиянке

Врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова исправили 25-летней пациентке из Краснодарского края сложное искривление позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Девушке был диагностирован кифосколиоз — S-образное искривление позвоночника с образованием задней выпуклости в грудном отделе. На фоне врожденной патологии — неправильно сформированного позвонка — у нее развился сколиоз 72 градуса и вырос горб.

Чтобы помочь девушке, медики провели три операции. Во время первой ей установили аппарат внешней фиксации, во время второй — удалили деформированный позвонок в грудном отделе и сделали дополнительную коррекцию. В ходе третьего вмешательства позвоночник пациентки зафиксировали внутренней конструкцией.

Врачи отметили, что девушка перенесла все этапы лечения благополучно, ее уже выписали домой.

Ранее в Москве врачи 10 часов исправляли тяжелую форму сколиоза 17-летней девушке.