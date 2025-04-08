Санкции ЕС против американских IT-гигантов назвали имитацией защиты суверенитета

Регулярные антимонопольные разбирательства с американскими IT-гигантами в ЕС уже превратились в ритуал. Об этом рассказал член СПЧ, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем», заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич.

По его словам, там часто звучат громкие заявления и приходят миллионные штрафы, но ничего не меняется.

«Самое смешное – заявления регуляторов о «неполитичности» этих процессов. Да кто поверит, что борьба с Apple и Google – это чистая экономика? США десятилетиями душат конкурентов через санкции и лоббирование, а Европа лишь постфактум пытается «защитить рынок», да и то робко», — сказал Малькевич.

Он отметил, что Россия честно признала, что надеяться на западные платформы нельзя, поэтому уже длительное время ведет работу над своими альтернативами.

«А ЕС? Продолжает играть в «жесткого регулятора», но при первой же угрозе ухода Google или Apple тут же пойдет на уступки. Потому что без них произойдет коллапс цифровой инфраструктуры. Вывод прост: штрафы – это не защита суверенитета, а имитация. Настоящая независимость начинается с собственных технологий. Но Европа, похоже, предпочитает роль вечного «недовольного клиента» у американских корпораций», — добавил он.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк отметил, что хотя штрафные санкции в отношении Apple и других технологических корпораций выглядят решительно, по сути они стали рутинной практикой.

По его словам, систематические нарушения со стороны западных цифровых платформ давно перестали удивлять.

«Однако ключевая проблема заключается в следующем: Европейский союз демонстрирует жесткую позицию по отношению к ИТ-гигантам, не имея при этом достаточного запаса прочности. В случае гипотетического ухода Apple и других компаний с рынка ЕС основные последствия ощутят не корпорации, а сами европейские потребители. Телефоны люди купят в любом случае, а вот с сервисами, особенно от Google, вариантов у ЕС попросту нет», — сказал он.