На форуме RIGF назвали рунет мощным инструментом для технологического развития России

Кириллический домен .РФ, которому в 2025 году исполняется 15 лет, стал одним из символов Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2025). Об этом во время форума рассказал директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«RIGF – один из старейших национальных форумов в глобальной системе IGF, и запуск кириллического домена .РФ состоялся в рамках первого RIGF в 2010 году, став важной вехой в развитии Рунета», — подчеркнул он.

Отмечается, что в этом году форум проходил в гибридном формате: на площадке форума присутствовали более 300 участников, за ходом мероприятия онлайн следили более 2 тыс. человек.

Как подчеркнула начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, Рунет является мощным инструментом для технологического, социального и культурного развития страны.

«Мы видим, как российские цифровые решения находят применение в самых разных сферах, помогая миллионам людей. Несмотря на санкции и уход ряда западных компаний, российский интернет-сектор демонстрирует устойчивость и активный рост», — добавила она.

В свою очередь, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов добавил, что рунет и RIGF за эти годы проделали большой путь, но остаются серьезные вызовы.

«Сегодня ключевое внимание государства сосредоточено на борьбе с кибермошенничеством. Минцифры реализует целый комплекс мер: как инфраструктурных, так и направленных на оперативное противодействие злоумышленникам. В 2026 году будет запущена новая государственная информационная система по противодействию мошенничеству», — сказал он.

По его словам, она будет направлена на координацию и объединение усилий всех участников

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что RIGF стал площадкой, где определяется дальнейший путь развития рунета. Он подчеркнул, что сегодня любое сильное и независимое государство стремится установить четкие и понятные правила работы в интернете, удовлетворив запрос граждан на безопасную и комфортную интернет-среду.

Напомним, RIGF проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации при поддержке Минцифры России. Официальным медиапартнером выступает медиахолдинг Rambler&Co.