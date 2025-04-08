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В Чувашии стартовал благотворительный проект при поддержке Сбера

Сбер впервые выпустил благотворительные NFT-токены
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Global Look Press

В Чувашии стартовал благотворительный проект фонда «Воскресение» при поддержке Сбера, в рамках которого каждый пожертвовавший на строительство храма Сергия Радонежского в Чебоксарах получит личный цифровой сертификат (NFT-токен), сообщает пресс-служба Сбера.

NFT-токен невозможно будет подделать или потерять. Также жертвователи на строительство храма получат традиционные благодарности, среди которых молитва, ежедневное поминовение и другие.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, Сбер впервые запустил благотворительные NFT-сертификаты на своей платформе цифровых активов.

«Мы предлагаем жителям Чувашии и всей России уникальную возможность принять участие в благом деле. По нашей оценке, через три года более 50% рынка благотворительности в России будет реализовано в таком виде через цифровые активы», — сказал он.

Собранные средства пойдут на внутреннюю отделку храма, роспись стен, строительство православного просветительского центра с гимназией для младших классов и создание комфортного пространства для прихожан.

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