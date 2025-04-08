«Ростех» предложил сажать за «блок на негатив»

РБК: «Ростех» предложил давать срок до 10 лет за «блок на негатив»

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести уголовную ответственность за так называемый блок на негатив, когда администраторы Telegram-канала или СМИ требуют от известных личностей взятку за нераспространение негативных сведений о них. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с разработкой документа.

Госкорпорация обратилась с соответствующим предложением к главе комитета Государственной думы по безопасности Василию Пискареву.

Авторы инициативы просят дополнить Уголовный кодекс России новой статьей. В качестве наказания предлагается ограничение свободы до двух лет, либо обязательные работы до трех лет с лишением права занимать некоторые должности, либо арест на три месяца, либо лишение свободы до трех лет со штрафом и лишением права занимать ряд должностей.

Если преступление было совершено несколькими людьми (ч. 2), то предлагается ограничение свободы до четырех лет либо лишение свободы до пяти лет.

Если была использована негативная информация в отношении несовершеннолетнего, а также если преступление было совершено организованной группой, а взятка получена в особо крупном размере, то в качестве наказания просят ввести обязательные работы на срок до пяти лет, либо арест на полгода, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.