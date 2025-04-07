«Разбудить не могли»: в Уфе ребенок попал в больницу, выпив завышенную дозу сиропа

Сапа: в Уфе спасли ребенка, выпившего дозу сиропа, превысившую норму в 10 раз

Двухлетнему ребенку в Уфе понадобилась помощь медиков после обращения в частную клинику. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, ребенок простудился и начал кашлять, поэтому родители решили записаться на прием к детскому пульмонологу. Специалист назначил сироп от кашля, но через некоторое время после приема состояние мальчика ухудшилось.

Как рассказал отец пострадавшего, они с женой строго следовали указанной врачом дозировке. На третий день его сын не проснулся.

«Разбудить не могли. Мы испугались и вызвали скорую помощь», – поделился родитель.

Ребенок попал в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. По словам адвоката семьи, выяснилось, что, указывая дозу, врач поставила запятую не там, поэтому мальчик получал дозу в десять раз больше необходимой.

Юрист добавил, что в отношении медработника возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив детский сироп с парацетамолом.