В Калининграде провели акцию «Чтения Победы» о подвигах советского флота

В историческом кинотеатре «Заря» в Калининграде стартовала акция «Чтения Победы», посвященная героизму советского флота в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что артисты Московского художественного театра имени Чехова и калининградских театров представили литературные и документальные произведения о морских сражениях и подвигах советских моряков. Также выступление провел Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.

В программе прозвучали произведения Роберта Рождественского, Расула Гамзатова, Александра Твардовского и других авторов, а также песни о моряках.

Выступая перед участниками, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул важность мероприятия для региона.

«Этот год объявлен президентом Годом защитников Отечества. Вы видите, сколько уделяется внимания патриотическому воспитанию молодежи и президентом, и в каждом регионе. Поэтому очень важно, что сегодня в одном зале встретятся и молодое поколение, и старшее поколение, и ветераны», — сказал он.

По его словам, молодые участники уже пообщались с ветеранами и узнали их истории о войне.

«Это очень важно. Это объединяет нас всех. Это основная цель этой акции – чтобы мы были едины вместе со всеми нашими поколениями. Как видите, сейчас, несмотря на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, мы все объединяемся и все идем одним путем к нашей большой победе», — добавил Беспрозванных.

Напомним, организованная в рамках подготовки к 80-летию Победы акция направлена на просвещение молодежи о подвигах солдат и граждан в годы войны. В серии мероприятий участвуют известные актеры, музыканты, спортсмены и общественные деятели.