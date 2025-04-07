Пермский исторический парк подписал соглашение с центром китаистики в Циндао

Пермский исторический парк «Россия – Моя история» и Международный центр китаистики в Циндао заключили соглашение о международном сотрудничестве, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что документ был подписан во время официальной поездки пермской делегации, представляющей образовательные, научные и культурные учреждения, в Китай.

В рамках выхода на международный уровень парк планирует сотрудничество не только с азиатскими странами, но и с арабскими государствами, приграничными регионами и странами Африки. Кроме того, в ближайшее время парк переедет в новое здание, что станет частью масштабной модернизации проекта.

«Мы высоко оцениваем и тщательно отслеживаем международную повестку, в которой вот уже несколько лет работают исторические парки, передавая накопленный опыт. Также отдельного внимания, как и другие наши сетевые проекты, заслуживает Единая модель профориентации «Билет в будущее», — отметил, директор Ассоциации исторических парков «Россия-Моя история», член ОП РФ, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

По его словам, эта модель, внедренная в России за пять лет работы, вызывает интерес почти на всех континентах.

Также в рамках перекрестного Года культуры России и Китая парком запланирован обмен мультимедийными выставками, онлайн-лекциями и телемостами. Например, в Перми пройдут «Дни культуры Китая», а ежегодная конференция «Мой город Пермь» включит секцию «Пермь-Циндао» с участием учеников экспериментальной билингвальной школы из Циндао.

В июле 2025 года Пермский парк примет китайскую делегацию на XVI конгрессе антропологов и этнологов России. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, искусства и информационных технологий. Директор культурно-просветительского центра Мария Федотова отметила, что стороны будут обмениваться опытом и ресурсами, опираясь на уникальные особенности обоих учреждений.