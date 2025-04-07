В Подмосковье отремонтировали более 18 тыс. домов по программе капитального ремонта

Программа капитального ремонта улучшила условия для 2,9 млн человек в Подмосковье

С 2014 года в рамках региональной программы капитального ремонта в Московской области привели в порядок 18,3 тыс. многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов.

Отмечается, что в рамках программы, реализуемой в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», жилищные условия улучшены для 2,9 млн. человек.

«Видим положительные отклики от жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно – кровля, фундамент, сети, фасад. Понятно, что большинство МКД мы обновляем фрагментарно, меняем то, что необходимо — где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал губернатор.

При этом Воробьев подчеркнул важность диалога с жителями при проведении ремонтных работ.

«Когда мы заходим ремонтировать двор или начинаем капитальный ремонт дома, людям важно знать, когда он будет закончен. Работы нередко приносят неудобства, а если непонятны сроки, это, очевидно, вызывает раздражение. Наша задача, чтобы фонд капитального ремонта, блок ЖКХ действовали слаженно», — добавил глава Подмосковья.

Отмечается, что в 2025 году уже выполнено более чем 16% плана: капитально отремонтировано свыше 1,2 тыс. домов, еще 873 находятся в работе. Также завершено обновление 1,8 тыс. элементов инфраструктуры (почти 1,3 тыс. – в процессе). Наибольшее количество ремонтов запланировано в Балашихе (380), Подольске (283), Одинцовском округе (278), Красногорске (248) и Люберцах (231).

Как рассказал гендиректор фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский, региональная программа капитального ремонта с 2014-го включает в себя 44 тыс. многоквартирных домов, из которых уже отремонтировано более 40%. По его словам, включение в программу продолжается.

«Уже законтрактовано свыше 90% домов на 2025 год. Планируем эту работу закончить до 1 мая, чтобы полностью завершить капремонт к осенне-зимнему сезону, а крыши сделаем к 1 сентября», — добавил он.