VK Education поможет абитуриентам подготовиться к магистерской программе

В сентябре 2025 года VK и МФТИ запустят магистерскую программу для подготовки специалистов в сфере разработки интеллектуальных систем, сообщает пресс-служба VK.
В рамках магистерской программы «Искусственный интеллект и социальные медиа» студенты пройдут подготовку ИИ-исследователей, ML и NLP-инженеров, дата-аналитиков, а также разработчиков ПО и рекомендательных систем.
Также после успешного окончания магистерской программы выпускники смогут продолжить обучение в аспирантуре МФТИ.
«Студенты смогут сразу применять полученные знания на реальных кейсах VK — это отличный шанс получить востребованные компетенции и войти в индустрию», — отметил руководитель направления R&D VK AI Константин Анисимович.
В рамках магистерской программы студенты смогут изучить основы анализа, обработки больших массивов данных, генеративные модели в компьютерном зрении и другие направления.
Также VK Education поможет абитуриентам бесплатно подготовиться к магистратуре. Участники пройдут обучение от экспертов VK и протестируют направление обучения, работая над практическими задачами. Лучшие студенты получат рекомендательные письма от VK и дополнительные баллы при поступлении.