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VK Education поможет абитуриентам подготовиться к магистерской программе

VK и МФТИ запустят магистратуру по искусственному интеллекту
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Unsplash

В сентябре 2025 года VK и МФТИ запустят магистерскую программу для подготовки специалистов в сфере разработки интеллектуальных систем, сообщает пресс-служба VK.

В рамках магистерской программы «Искусственный интеллект и социальные медиа» студенты пройдут подготовку ИИ-исследователей, ML и NLP-инженеров, дата-аналитиков, а также разработчиков ПО и рекомендательных систем.

Также после успешного окончания магистерской программы выпускники смогут продолжить обучение в аспирантуре МФТИ.

«Студенты смогут сразу применять полученные знания на реальных кейсах VK — это отличный шанс получить востребованные компетенции и войти в индустрию», — отметил руководитель направления R&D VK AI Константин Анисимович.

В рамках магистерской программы студенты смогут изучить основы анализа, обработки больших массивов данных, генеративные модели в компьютерном зрении и другие направления.

Также VK Education поможет абитуриентам бесплатно подготовиться к магистратуре. Участники пройдут обучение от экспертов VK и протестируют направление обучения, работая над практическими задачами. Лучшие студенты получат рекомендательные письма от VK и дополнительные баллы при поступлении.

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