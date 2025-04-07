В Москве назвали самые популярные постановки столичных театров

В сервисе «Мосбилет» назвали самые популярные спектакли театров столицы в мае, сообщает «Комсомольская правда».

Самым популярным спектаклем стала «Смерть Тузенбаха» в театре на Бронной. Этот спектакль является новой интерпретацией «Трех сестер» А.П. Чехова от художественного руководителя театра Константина Богомолова. Спектакль длится 4 часа с трема антрактами и 4 актами.

Вторым по популярности стала комедия «Плохие хорошие» в театре имени А.С. Пушкина по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди «Уиндермир» в постановке худрука театра Евгения Писарева. Роль миссис Эрлин играет Виктория Исакова.

Третьим по популярности стал «Евгений Онегин» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Спектакль представляет собой «Онегина» XXI века.

Также в пятерку популярным спектаклей по данным «Мосбилета» стали «Белые ночи» в Театре Ермоловой и «Гамлет» в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».