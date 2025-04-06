Политолог рассказал о рисках бесконтрольной миграции

Предупреждения об опасности бесконтрольной миграции во многом связаны с рисками замещения коренного населения представителями иных этно-религиозных общностей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог Илья Ухов.

«В первую очередь лево-либеральными медийщиками, экспертами даже некоторыми чиновниками это воспринимается чуть ли не как очередное проявление мифического и выдуманного русофобами «русского фашизма», — пишет он.

Политолог подчеркнул, что об универсальности данной проблемы говорит то, что ее продвигают глобалистские структуры, внедряя нарратив о ее «полезности». По его мнению, «бесконтрольная» миграция в действительности оказывается не так уж и бесконтрольна.

«Это поняли даже исламисты из Правительства национального единства Ливии, которые провели в стране масштабную чистку и закрытие иностранных НКО, помогающих мигрантам обосновываться в Ливии», — отметил Ухов.

В пример он привел слова представителя Управления внутренней безопасности Ливии Салема Гейта, который назвал план по расселению мигрантов африканского происхождения в стране враждебным.

«Он направлен на изменение демографического состава страны и угрожает равновесию ливийского общества», — приводит слова Гейта BBC.

По словам Ухова, в списке закрытых в Ливии организаций, поддерживающих мигрантов, оказались такие структуры как «Врачи без границ», Норвежский совет по беженцам, агентство ООН по делам беженцев и другие.

«Для нас тут два урока – во-первых, феномен «замещающей миграции», даже легальной, есть, он не выдумка «белых расистов», это понимают даже исламистские структуры на севере Африки. А во-вторых, вскрывается роль международных промоутеров и поощрителей миграционных потоков – за продвижением соответствующей повестки торчат уши то Сороса, то Гейтса, то глобалистской наднациональной бюрократии», — написал политолог.

Он считает, что в России необходимо осознать данную проблему и принять законодательные меры для противодействия внедрению разрушительных для общества нарративов.