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В Ленобласти пьяный сельчанин расстрелял трех человек из охотничьего ружья

Mash: в Ленобласти пьяный мужчина расстрелял трех человек и лег спать
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РИА Новости

В Тихвинском районе Ленинградской области местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в деревне Липная Горка, где 57-летний нетрезвый сельчанин расстрелял из ружья местных жителей. Первой жертвой злоумышленника стал его пасынок, находившийся с ним в одном доме.

Затем мужчина выстрелил еще в двух жителей Тихвинского района, спасти которых не удалось. Еще один россиянин выжил – 74-летнего пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии. После произошедшего стрелявший вернулся к себе домой и лег спать.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», причиной стрельбы стали давние обиды. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого сообщалось, что в Калужской области мужчина убил троих лесничих. Ранее судимый житель Калужской области незаконно рубил деревья. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина оказал сопротивление при задержании и захватил заложников. Трое лесничих погибли, заложники освобождены. По информации главы региона, их осмотрели врачи, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице.

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