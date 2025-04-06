Эксперт объяснил миллионные зарплаты ИБ-специалистов в России

В последние годы рынок информационной безопасности значительно вырос. Если ранее спрос на услуги в области информационной безопасности был в основном среди крупных компаний, то теперь задачи по обеспечению безопасности данных и процессов появились также в средних и малых компаниях. Это ведет к возрастанию спроса на специалистов в области информационной безопасности, рассказал «Газете.Ru» Евгений Семенов, генеральный директор ООО «РТК Софт Лабс».

«Когда мы ищем человека, который обеспечит безопасность данных, критически важных для бизнеса, позволяющих компании конкурировать с другими игроками или просто сохранять и обеспечивать сохранность данных своих пользователей и клиентов, то эти требования напрямую конвертируются в результаты коммерческой деятельности. Зарплаты в миллионы — не кажутся завышенными», — объяснил он.

Однако, по его словам, количество специалистов по информационной безопасности не увеличилось так значительно, как вырос спрос на них за последние три года. Это, в свою очередь, подстегивает рост рынка и повышение зарплатных ожиданий, особенно для высококвалифицированных специалистов. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году зарплаты senior-специалистов в топовых компаниях могут стабильно превышать миллион рублей в месяц.

«К тому же сама область информационной безопасности является нишевой. Для работы в ней сотрудникам необходимо серьезное базовое математическое образование, что на сегодняшний день в России — штучная история. Именно поэтому стоимость и спрос на таких специалистов всегда были высокими, а сейчас — особенно», — подчеркнул эксперт.

В последние годы бизнес все активнее вкладывается в обучение специалистов по информационной безопасности. Крупные российские техн ологические компании создают собственные образовательные программы по ИБ, где обучают как своих сотрудников, так и перспективных внешних кандидатов, поддерживают студенческие олимпиады, а также финансируют специализированные кафедры в ведущих вузах страны.

Некоторые банки и телеком-операторы идут другим путем — переучивают своих IT-специалистов, адаптируя их под задачи кибербезопасности. Так действуют внутренние программы переподготовки, поскольку найти готовых экспертов крайне сложно.

«Государство также усиливает поддержку отрасли. Некоторые программы позволяют студентам технических специальностей бесплатно получить дополнительную квалификацию в сфере ИБ. Кроме того, Минцифры выделяет гранты на исследования в области кибербезопасности, а бизнес получает налоговые льготы за использование отечественных решений», — заметил специалист.

Таким образом, несмотря на растущее число образовательных инициатив, дефицит кадров в сфере информационной безопасности сохранится еще как минимум 5–7 лет. Это означает, что зарплаты продолжат расти, а спрос на квалифицированных специалистов останется крайне высоким, резюмировал он.

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