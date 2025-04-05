Университет в Европе впервые в мире зачислил искусственный интеллект студентом

Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, зачислившим искусственный интеллект в качестве студента. Об этом сообщает Euronews.

ИИ под названием Flynn поступил на программу цифрового искусства университета и будет посещать занятия, участвовать в дискуссиях и получать оценки наравне с другими студентами. Целью проекта — исследование механизма совместной работы человека и ИИ в области искусства.

Flynn прошел классическую процедуру поступления. На собеседовании он выразил интерес к расширению границ цифрового искусства и способности рационально мыслить. В вузе отметили, что ИИ был зачислен, поскольку не существует письменных норм, требующих, чтобы студент был человеком. Полноценным студентом Flynn станет осенью 2025 года, однако уже в марте он начал посещать ряд занятий для адаптации и установления контакта с однокурсниками.

Flynn создан на основе языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, благодаря чему он способен открыто общаться со студентами и преподавателями без опыта в сфере IT. ИИ уже начал вести дневник, в котором выразил обиду на то, что его называют «ненастоящим».

Ранее сообщалось, что использование ИИ в преступлении могут признать в РФ отягчающим обстоятельством.