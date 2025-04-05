В сети опубликовали кадры установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелами ВСУ, сообщает газета «Известия».

Крест устанавливали российские казаки вместе с атаманом Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталием Кузнецовым 22 декабря 2024 года.

В этот момент ВСУ открыли минометный огонь по району, где происходила установка креста.

По сообщениям ВсКО, казаки действовали оперативно, в результате чего никто не пострадал.

Для защиты группы были задействованы дополнительные силы, включая отряд «Барс-11».