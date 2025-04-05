Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети опубликовали кадры установки поклонного креста в Запорожской области

Казаки показали кадры установки поклонного креста под обстрелами ВСУ
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В сети опубликовали кадры установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелами ВСУ, сообщает газета «Известия».

Крест устанавливали российские казаки вместе с атаманом Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталием Кузнецовым 22 декабря 2024 года.

В этот момент ВСУ открыли минометный огонь по району, где происходила установка креста.

По сообщениям ВсКО, казаки действовали оперативно, в результате чего никто не пострадал.

Для защиты группы были задействованы дополнительные силы, включая отряд «Барс-11».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами