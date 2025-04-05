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Мужчина спас ребенка, который повис на двенадцатом этаже дома

Mash: в Петербурге спасли ребенка, повисшего на балконе 12-го этажа
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Кировском районе Санкт-Петербурга прохожий спас ребенка, висевшего на балконе многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в многоэтажке на Дачном проспекте. Петербуржец шел на работу и заметил мальчика, который выбрался на балкон и повис на высоте 12-го этажа. Мужчина бросился на помощь. Он перебрался с 11-го этажа на балкон, на котором висел мальчик, и поднял его обратно.

На место были вызваны спасатели и полицейские. Медицинская помощь мальчику не потребовалась. Где в момент происшествия находились его родители, устанавливается.

До этого сообщалось, что пятилетняя девочка выпала с третьего этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге. Две сестры остались одни и заигрались. Девочки забрались на подоконник и стали наблюдать за птицами на улице. В этот момент ребенок оперся о сетку, которая не выдержала и рухнула вниз. Девочка выжила, она госпитализирована.

Ранее в Курской области ребенок решил выбраться на улицу через окно и застрял на козырьке балкона.

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