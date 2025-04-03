От немца потребовали заплатить налог за собак, хотя у него не было питомцев

У не имевшего собак жителя Германии потребовали заплатить налог на их содержание

Власти немецкого города потребовали у местного жителя, не имевшего питомцев, заплатить налог на собак. Об этом сообщает Mitteldeutsche Zeitung.

Несколько лет назад Марианус Кралль, торговец антиквариатом из города Хильден в земле Северный Рейн-Вестфалия, опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии, на которых он позировал рядом с собаками. Животные, о которых идет речь, принадлежали его дочери, другу, знакомому и соседу. Немец был шокирован, когда получил уведомление о том, что должен заплатить налог на собак за четыре года — всего €1404.

Кралль написал ответное письмо, объяснив, что произошло недоразумение, но это не помогло. Он продолжил получать требования заплатить налоги. В итоге дело оказалось в суде. На рассмотрение ушло почти три года. По словам Кралля, долгие тяжбы дались ему нелегко. В итоге суд в Дюссельдорфе встал на сторону мужчины и обязал власти города оплатить половину его расходов на адвоката.

Мужчина остался доволен решением суда и счел действия мэрии абсолютным позором. Теперь он сам намерен выдвинуться кандидатом на выборах бургомистра.

Ранее британец получил штраф за парковку в городе, в котором не был больше десяти лет.