Спор из-за стула привел к поджогу дома в Индии

В Мумбаи мужчина поджег дом женщины из-за спора о стуле, пишет The Times of India.
Полиция задержала 34-летнего Вишала Удамле по обвинению в поджоге дома местной жительницы. Конфликт произошел из-за пустякового спора о том, что женщина хотела присесть на стул в переулке.
Инцидент начался поздно вечером 31 марта, когда Удамле, по данным полиции, начал оскорблять женщину, работающую горничной, и угрожал ей камнем. Спустя несколько часов, около 2:30 ночи 1 апреля, он вернулся с канистрой бензина, облил им дом потерпевшей и поджег его. На момент поджога здание было пустым.
Пострадавшая обратилась в полицию, после чего Удамле был арестован. Ему предъявлены обвинения в домогательствах, запугивании и умышленном поджоге по статьям Бхаратия Ньяя Санхита.
Местные жители шокированы жестокостью преступления, совершенного на почве бытового конфликта. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента.
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