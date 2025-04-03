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В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube

Германия вошла в число лидеров по росту просмотров на платформе
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Depositphotos

В Индонезии, Белоруссии, Казахстане и Германии стали чаще смотреть Rutube, заявил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинг» Сергей Косинский.

По его словам, по итогам 2024 года видеохостинг зафиксировал значительный рост интереса людей из-за границы.

«Рост просмотров из Казахстана вырос в 2,5 раза, из Беларуси в 2 раза, а пользователи из Германии стали смотреть нас в 1,5 раза больше. Самый же большой рост показала Индонезия, где нас стали смотреть в 10 раз чаще», — сказал он.

Косинский отметил, что рост интереса связан с увеличением наполненности библиотеки контента видеохостинга, которая на сегодняшний день насчитывает 388 млн видео.

Он добавил, что просмотры пользователей из стран-лидеров прироста за первые 3 месяца 2025 года практически достигли показателей за весь 2024 год.

Напомним, в феврале 2025 года аудитория видеохостинга Rutube достигла 77 млн пользователей, а библиотека выросла на более чем 60 млн единиц контента с начала 2025 года.

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