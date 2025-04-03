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В Подмосковье расширили перечень мер социальной поддержки для семей с детьми

Почти 500 семей Подмосковья получили выплату при рождении третьего ребенка
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Andrew Will/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева расширили перечень мер соцподдержки для семей с детьми. Теперь многодетные семьи смогут получить 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка, сообщает пресс-служба министерства соцразвития региона.

Как отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, новую выплату уже получили почти 500 семей Подмосковья.

«Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — сказала она.

Выплату могут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (включительно). Данную меру поддержки могут оформить только родители, имеющие регистрацию в Московской области.

Выплата 300 тыс. рублей назначается при рождении ребенка в 2025 году и регистрации его рождения именно в Подмосковье. При этом ребенок может быть рожден и в другом регионе, но зарегистрирован в ЗАГСе Московской области, для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг.

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