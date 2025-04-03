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Режиссер Быков рассказал о трудностях совмещения ролей в фильме «Сторож»

Режиссер Быков: не хочется сниматься самому у себя
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«Телега.Подкаст»

Совмещать роль режиссера и актера очень сложно, рассказал кинорежиссер, сценарист и актер Юрий Быков в рамках нового выпуска «Телега.Подкаст».

Быков отметил, что он был вынужден сниматься в своем фильме «Сторож» и быть одновременно режиссером.

«Пришлось отказаться от одного из актеров и сниматься самому, потому что времени на поиск нового у нас не было. А я не хотел сниматься, честно вам скажу. Клянусь, сниматься самому у себя не хочется никогда», — сказал он.

Также Юрий Быков рассказал, почему в сериале «Лихие» он не отразил реальные истории прототипов персонажей.

«Я изначально попросил все-таки возможность сделать художественную картину. Для этого нужно скомпоновать персонажей, их отношения и сюжет об их отношениях таким образом, чтобы это все было складно и работало на основную идею», — сказал он.

Говоря о будущих планах, Быков заявил, что в плане персонажей его всегда интересуют «сломанные богатыри».

«Я буду так же, как и раньше искать героя, который меня волнует. Сейчас для меня важен вопрос о том, что такое любовь. Мы привыкли к тому, что любовь — это чувство возвышающее, дающее надежду. А есть ли обратная сторона, когда она превращает в животное человека? Классно бы сделать фильм о том, что ради любви совершаются ужасные поступки», — сказал он.

Также Юрий Быков в рамках выпуска рассказал о коллегах-кинорежиссерах и о том, какая была центральная идея сериала «Лихие».

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